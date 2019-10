Balotelli dal cuore d’oro, regala divise, scarpe e palloni ai bambini del Burkina Faso [VIDEO]

Mario Balotelli è tornato nella sua Brescia. Già dalle prime partite sembra aver cambiato mentalità e aver trovato quella serenità che gli è mancata spesso in carriera. Da circa un anno Balotelli collabora con l’associazione “We Africa to red heart”. Gesto splendido dell’attaccante che ha regalato divise, scarpe e palloni ai ragazzi di un piccolo villaggio del Burkina Faso. I ragazzi avevano chiesto in dono il materiale a Balotelli, che non si è fatto pregare due volte. Mario ha così realizzato il più bel gol della sua carriera. In basso il VIDEO di risposta dei ragazzi africani.