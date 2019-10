Barcellona-Inter, Conte in conferenza: l’infortunio di Lukaku, indicazioni anche su Sanchez

“La partita della vita e’ domani, poi sicuramente ci prepareremo per quella contro la Juve”. Sono le dichiarazioni difensore dell’Inter, Milan Skriniar, alla vigilia del match di domani sera in casa del Barcellona. “E’ bello affrontare Messi e Ronaldo, i piu’ forti al mondo, in pochi giorni. Bisogna essere pronti su tutto, anche se domani Messi non dovesse giocare il Barca ha tanti altri giocatori forti, dobbiamo farci trovare pronti, ma abbiamo lavorato bene e quella di domani sara’ una bella sfida”.

“Stiamo facendo dei paragoni con il passato, sappiamo che l’Inter nel 2010 ha fatto qualcosa di difficilmente ripetibile, c’e’ rispetto per l’Inter e per quello che ha fatto Mourinho, rimarra’ indelebile nella storia del calcio”. Sono le dichiarazioni invece di Antonio Conte durante la conferenza stampa. Su Mourinho: “Fare paragoni e’ impossibile, sono epoche diverse – sottolinea il tecnico dell’Inter -. Noi ci troviamo all’inizio di un percorso di crescita per dare delle soddisfazioni ai nostri tifosi”.

“Sanchez e’ un ragazzo che vive per il calcio. Lui non cerca la simulazione e non protesta, si rialza e vuole continuare. Non mi sono piaciute le cose dette nei suoi confronti. Lo stimo, sta entrando in condizione, domani vedrete le mie scelte. Lui ci puo’ dare tanto, anche in fatto di esperienza e sono contento di averlo. Ma tornando alla gara con la Samp ripeto, non ha provato la simulazione. E’ un ragazzo che va difeso, non ha cercato di truffare qualcuno”.

“Lukaku non e’ partito con la squadra. Ha avuto un piccolo affaticamento al quadricipite. E’ una situazione che andava avanti da una decina di giorni. Gli esami strumentali hanno dato esito negativo ma sentiva qualcosa e abbiamo preferito non rischiare”.