Barcellona-Inter, le dichiarazioni: Conte furioso con l’arbitro, il tecnico nervoso nel post-partita

“Siamo venuti qui per giocarcela, siamo andati in avanti anche dopo il pareggio e purtroppo abbiamo preso un altro gol. Ci dispiace ma domenica c’è un’altra partita e dobbiamo pensare a quella”. Sono le dichiarazioni di Niccolo Barella, centrocampista dell’Inter, commenta ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro il Barcellona. “Si è vista una squadra con personalità che ha provato a giocare, ma quando non arrivano i punti dispiace. Noi vogliamo vincere tutte le partite perchè siamo l’Inter”.

Parla il tecnico del Barcellona Valverde: “secondo me la vittoria e’ meritata anche se Conte non sara’ d’accordo. Il primo tempo e’ stato complicato ma nella ripresa siamo cresciuti. L’Inter e’ una grande squadra, e’ a punteggio pieno in campionato e si vede. Messi e’ unico e abbiamo sempre bisogno di lui. Sta crescendo e sta recuperando per essere nella migliore condizione”, ha concluso Valverde ai microfoni di Sky Sport.

Furioso con l’arbitraggio Antonio Conte: “oggi meritavamo molto di più, forse avremmo dovuto esser più bravi a capitalizzare le occasioni create. Abbiamo messo in difficoltà un’ottima squadra come il Barcellona”. Le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. “Nel secondo tempo loro hanno spinto di più, noi siamo calati perchè eravamo alla sesta partita in pochissimi giorni e molti giocatori hanno giocato tutte le gare”, ha aggiunto. Conte poi si lamenta per l’arbitraggio di Skomina. “Sono un po’ amareggiato, perchè ho visto alcune situazioni indirizzate non nella giusta maniera. Tante cose non mi sono piaciute, fin dall’inizio. All’arbitro ho chiesto rispetto, perchè deve essere reciproco. Comunque non voglio dare alibi ai miei giocatori, la partita è stata ben giocata e abbiamo dimostrato di poterli mettere in difficoltà. Nel primo tempo dovevamo chiuderla e invece l’abbiamo tenuta in vita. Non credo che il risultato sia giusto. Ora ci lecchiamo le ferite e ci prepariamo a giocare domenica”.