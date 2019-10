Barcellona-Inter live, le formazioni ufficiali: c’è Messi

Barcellona-Inter live – E’ la sfida più bella ed affascinante di questo mercoledì di Champions. Al Camp Nou il Barcellona ospita la nuova Inter di Antonio Conte. I catalani alle prese con qualche assenza. Messi, che sembrava essere tra gli acciaccati, scende regolarmente in campo. Nerazzurri rinfrancati dalla cura del tecnico pugliese, primi in campionato a punteggio pieno ma col freno a mano tirato in Coppa per via del pari interno contro lo Slavia Praga.

BARCELLONA-INTER, FORMAZIONI UFFICIALI

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Semedo; De Jong, Busquests, Arthur; Messi, Suarez, Griezmann.

INTER (3-5-2): Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro Martinez, Sanchez.