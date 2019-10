Barcellona, Messi: “Grandissima Inter. Con Griezmann nessun problema”

“Era importante vincere perché siamo in un gruppo complicato e abbiamo pareggiato la prima partita, l’obiettivo è qualificarci come primi e oggi abbiamo battuto una grandissima Inter“. Lionel Messi, nella tarda serata di ieri, ha riconosciuto i meriti dei nerazzurri di Antonio Conte che a lungo hanno messo sotto il suo Barça. Deludente la prova del francese Griezmann e proprio dell’ex Atletico Madrid parla il fuoriclasse blaugrana: “Ovviamente tra di noi non c’è nessun problema – dice riferendosi alle indiscrezioni sul presunto rapporto freddo tra i due -, così come con tutti gli altri. Ci serviva questa vittoria, abbiamo stentato un po’ in questo inizio di stagione, ma quasi tutte le grandi stanno pagando un pre-campionato difficile, non abbiamo una buona base di allenamento e non è una critica allo staff, ma quando si viaggia molto in estate non ci si allena bene, pur capendo che per il club è necessario fare certe scelte così come fanno tutte le altre società”.

Messi si dice soddisfatto di aver chiuso atleticamente bene la partita: “Ormai ci si allena giocando, perché con tanti impegni ravvicinati non puoi allenarti bene”. Chiusura su Arturo Vidal, ieri decisivo il suo ingresso in campo. “Con lui in campo abbiamo pressato meglio, ci siamo sistemati bene, è un giocatore importantissimo per noi. Recupera palloni, trascina, gioca bene ed è importantissimo anche per lo spogliatoio”.