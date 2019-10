Barcellona-Real Madrid, i blaugrana contro l’inversione di campo: sempre più viva l’ipotesi rinvio

Sono ore calde in vista del Clasico che metterà di fronte Barcellona e Real Madrid, la partita è in programma per il 26 ottobre ma potrebbe subire uno slittamento. La situazione è delicata, in questi giorni nella capitale catalana si sono verificati violenti scontri in seguito alle decisioni della magistratura di infliggere condanne pensati ai capi del movimento separatista e quindi la tensione è altissima. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe rifiutato l’inversione di campo, ipotesi presa in considerazione nelle ultime ore, a questo punto è sempre più viva l’ipotesi di rinvio della partita, una possibile data utile sarebbe quella del 18 dicembre. Una volta ricevute le istanze il direttivo prenderà una decisione definitiva in merito che dovrà arrivare nel minor tempo possibile per poi mettere in moto la macchina organizzativa.