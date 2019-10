Bologna, De Leo e Tanjga: “Lazio molto forte, ma puntiamo al massimo. L’assenza di Soriano peserà”

“Abbiamo sempre come obiettivo di ottenere il massimo. Nel corso della settimana c’è stata molta voglia di rivalsa, dobbiamo mantenere una nostra linea equilibrata e razionale”. Così Emilio De Leo, tattico di Sinisa Mihajlovic, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Lazio. “A Udine non abbiamo giocato bene, motivo per cui abbiamo anche tolto il giorno libero questa settimana per lavorare con maggiore intensità”, ha aggiunto Miroslav Tanjga. Il collaboratore di Mihajlovic ha poi dichiarato: “La Lazio è una squadra molto forte con un’identità di gioco ben precisa. Noi dobbiamo continuare a fare il nostro gioco ed essere consapevoli delle nostre qualità. Scenderemo in campo per vincere, come sempre”. Per quanto riguarda la formazione De Leo ha concluso: “L’assenza di Soriano sicuramente è importante. Vogliamo mantenere comunque la nostra filosofia di gioco considerando anche i vari momenti della partita”.