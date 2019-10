Briatore a 360°: il futuro di Allegri ed i casi Higuain e Dybala

“Allegri andrà dove ci saranno opportunità per lui, ha dimostrato di essere un grande allenatore. Credo andrà all’estero, una panchina la troverà: Inghilterra, Spagna o Francia. A me piacerebbe vederlo in Francia”. Sono le dichiarazioni di Flavio Briatore, intervenuto ai microfoni de La Politica nel Pallone su GR Parlamento, indicazioni sul mondo del calcio. Briatore è molto amico della famiglia Percassi e sottolinea il grande lavoro che stanno facendo con l’Atalanta. “Antonio Percassi è parte della famiglia, siamo soci ed è un amico. Per sette anni ho fatto calcio in Inghilterra e nessuno ha un’organizzazione del genere. I dirigenti di tutte le squadre di calcio – conclude – dovrebbero andare a Zingonia per vedere cosa c’è dietro. E’ un esempio per tutto il calcio mondiale”.

“La Juve gioca bene, contro l’Inter è stata una partita solida e maschia. Poi ha avuto fortuna perchè Dybala e Higuain sono rimasti e sono quelli con cui stanno facendo risultati”.