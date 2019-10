Bulgaria-Inghilterra, ct Bakalov: “I cori razzisti? Non li ho sentiti”

Bulgaria-Inghilterra disputata ieri sera a Sofia e valida per le qualificazioni a Euro 2020 al centro delle critiche per i cori a sfondo razzista che hanno costretto l’arbitro a sospendere due volte l’incontro. Lo stadio era stato parzialmente chiuso dall’Uefa per episodi analoghi avvenuti a giugno nei match contro Kosovo e Repubblica Ceca. Al termine della gara il ct bulgaro Krasimir Bakalov ha commentato così gli episodi: “Probabilmente i tifosi non erano soddisfatti del modo in cui la squadra stava giocando. Personalmente non ho sentito cori razzisti. Ho visto che l’arbitro ha fermato la partita, ma devo dire che c’è stato un comportamento inaccettabile non solo da parte dei tifosi della Bulgaria ma anche di quelli dell’Inghilterra, che fischiavano e urlavano durante l’inno nazionale. E nel secondo tempo hanno usato parole contro i nostri tifosi che trovo inaccettabili“, conclude Balakov. Per la cronaca il match è stato dominato dagli inglesi, che hanno vinto 6-0.