Calciomercato, Allegri fa la spesa in casa Juve: nuovo attaccante per l’Inter, Vazquez torna in Italia, la Roma guarda in casa Bologna

Il calciomercato non si ferma, la pausa per le Nazionali è servita ai club per continuare a muoversi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno con l’intenzione di provare ad anticipare i tempi. Sono tante le squadre che si sono mosse nelle ultime ore sia in Italia che all’estero, ecco il punto nel dettaglio delle ultime trattative di calciomercato.

MANCHESTER UNITED – La posizione di Solskjær non è assolutamente tranquilla, nel dettaglio inizio di stagione deludente sulla panchina del Manchester United. Per questo si gioca la panchina nelle prossime partite, un candidato per l’eventuale sostituto è sicuramente Massimiliano Allegri. Il tecnico potrebbe portarsi già dal mese di gennaio due juventini, il centrocampista Emre Can e l’attaccante Mandzukic.

CAVANI – Bomba dalla Spagna, secondo quanto riporta Le 10Sport, Edinson Cavani avrebbe raggiunto un accordo con l’Atletico Madrid, il futuro dell’ex Napoli potrebbe essere dunque in Liga.

INTER – Emergenza in casa Inter in attacco dopo l’infortunio di Alexis Sanchez, non solo un centrocampista per Conte nel mirino anche l’arrivo di un attaccante. I nomi valutati sono tre, quello che stuzzica di più Conte è quello di Giroud, le alternative italiane sono quelle di Petagna e Lasagna.

RUGANI – Il difensore Rugani non sta trovando spazio e per questo motivo è intenzionato a chiedere la cessione già nel mercato di gennaio, la Roma potrebbe essere una soluzione ma anche la Fiorentina potrebbe farsi viva.

JUVENTUS – Giovane in arrivo in casa Juventus, il club bianconero continua a muoversi per il futuro. Secondo quanto riporta Olè sarebbe molto vicino Matias Soulé, classe 2003, trequartista mancino di grande prospettiva.

FRANCO VAZQUEZ – Il calciatore ex Palermo potrebbe tornare in Italia già nella finestra di gennaio. Il calciatore argentino con cittadinanza italiana sembra destinato a lasciare il Siviglia, due i club in Serie A pronti all’assalto: l’Atalanta ed il Torino.

ROMA – Nella prima parte di stagione si è messo sicuramente in mostra l’attaccante Riccardo Orsolini, il calciatore è un punto fermo del Bologna ma segue con grande attenzione la situazione la Roma, il club giallorosso sfrutta molto gli attaccanti esterni e Orsolini può rappresentare una soluzione.