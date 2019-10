Calciomercato, assalto al Napoli: terzino destro per il Milan, Lazio e Genoa guardano in casa Verona, pazza idea Atalanta

Continua a muoversi il calciomercato e la pausa per le Nazionali è servita ai dirigenti per provare ad anticipare i tempi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno. Diverse trattative che riguardano i club del campionato di Serie A e non solo, novità direttamente anche dall’estero. Ecco tutte le trattative nel dettaglio.

BRESCIA – Il Brescia ha annunciato di aver rinnovato il contratto di Ernesto Torregrossa . Il calciatore si lega al club bresciano fino al 2022.

LO UNITED SU KOULIBALY – Secondo voci provenienti dall’Inghilterra il Manchester United starebbe preparando un nuovo assalto al difensore del Napoli Koulibaly, la valutazione del presidente De Laurentiis continua ad essere comunque altissima.

MILAN – Il Milan si muove per gennaio e ha intenzione di regalare a Pioli un nuovo terzino destro, il nome è quello di Mehmet Zeki Celik, calciatore del Lille che ha una valutazione di circa 20 milioni di euro.

AMRABAT – Una sorpresa di questo avvio di stagione è il calciatore del Verona Amrabat, negli ultimi giorni Lazio e Genoa hanno chiesto informazioni sul calciatore per provare ad intavolare una trattativa. Sempre il Genoa da gennaio potrà contare sul difensore Amione.

ATALANTA – Il difensore Bastoni potrebbe concludere la stagione all’Atalanta. Inizio positivo per il calciatore con la maglia dell’Inter che però ha bisogno di giocare con continuità.