Calciomercato, il Barcellona bussa in Italia: Ranieri porta un pupillo alla Samp, caso al Genoa, attaccante al Parma

Non si fermano le trattative di calciomercato, le squadre del massimo campionato italiano e non solo si muovono in vista delle prossime sessioni con l’intenzione di provare ad anticipare i tempi. Molto attive anche le big in Serie A, si preannuncia una bellissima corsa scudetto fino alla fine.

DERIK IN SERIE A? Alcuni club del calcio italiano hanno messo nel mirino Derik, 20enne talento brasiliano in forza ai portoghesi dell’Academica, nel dettaglio come riporta ‘A Bola” sarebbe stata rifiutata un’offerta da 150 mila euro, previsto un nuovo assalto per gennaio o giugno. Nel contratto è prevista la clausola rescissoria da 2 milioni di euro, con i portoghesi è legato ancora da due anni di contratto.

BARCELLONA – Il Barcellona segue con grande interesse il calcio italiano, nel mirino sono finiti due attaccanti, quello dell’Inter Lautaro Martinez e quello del Milan Leao. Infine, fari puntati su Kai Havertz (20 anni) del Bayer Leverkusen, valutazione da 70 milioni di euro.

REAL MADRID – Prova a rispondere il Real Madrid, l’obiettivo per il centrocampo è sempre quello che porta ad Eriksen del Tottenham, piace inoltre il giovane attaccante norvegese Haland.

NAPOLI – Callejon non ha rinnovato il contratto in scadenza con il Napoli ed è tentato dall’esperienza in Cina, nelle ultime ore infatti sono arrivate importanti offerte dal punto di vista economico ed il calciatore ci sta pensando seriamente.

PARMA – Parma e Gervinho insieme fino al 2022. In una nota il club ducale comunica di aver rinnovato il contratto economico con l’attaccante. L’ivoriano è ora legato ai crociati fino al 30 giugno 2022. Nel frattempo il club si è inserito insieme al Bologna per l’attaccante del Torino Edera.

SAMPDORIA – La Sampdoria deve solo ufficializzare l’arrivo di Claudio Ranieri in panchina, il tecnico ha chiesto garanzie per gennaio ed un colpo per l’attacco potrebbe essere Diego Perotti, calciatore allenato già a Roma e che sembra aver recuperato da un infortunio.

GENOA – Arrivato tra mille aspettative l’attaccante Gumus non è stato mai preso in considerazione, 0 presenze all’attivo in stagione, per questo motivo non è da escludere un addio già a gennaio.