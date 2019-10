Calciomercato, la bomba di Ibra: “vado al Genoa”, primo innesto del Bologna per gennaio, l’annuncio dell’Atalanta [VIDEO]

I club di Serie A e non solo pensano alla stagione in corso ma non solo le dirigenze sono al lavoro per anticipare i tempi in vista delle prossime sessioni di calciomercato invernali ed estive, si preannunciano mesi caldissimi con tante novità in arrivo.

MILAN – Il Milan sta attraversando un momento veramente difficile, il club rossonero si prepara per la gara contro il Genoa con l’obiettivo di mettere alle spalle la crisi. E’ pesata tantissimo l’assenza del centrocampista Bonaventura, è andato in scena un incontro tra il Milan ed il calciatore con l’intenzione di rinnovare, c’è la volontà da entrambe le parti di raggiungere un accordo.

ATALANTA – Il presidente Percassi ha deciso di blindare l’attaccante Duvan Zapata, il colombiano non si muoverà nel mercato di gennaio nonostante le importantissime offerte in arrivo dall’estero, l’ha comunicato lo stesso numero uno del club.

NAPOLI – Già nel mese di gennaio può partire l’attaccante Callejon, il calciatore azzurro è finito nel mirino di diversi club spagnoli, soprattutto Atletico Madrid e Siviglia.

BOLOGNA – Avvio di stagione altalenante in casa Bologna in questo avvio di stagione, per questo motivo il tecnico Sinisa Mihajovic che chiesto innesti già per gennaio. Nicolas Dominguez, giocatore acquistato dal Bologna ma lasciato in prestito al Velez sarà molto probabilmente rossoblu già a partire da gennaio e non dalla prossima stagione, si tratta proprio di una richiesta del tecnico serbo.

GENOA – “Ciao Ricki, sei pronto? Vengo a giocare per il Genoa. Finalmente vinciamo lo scudetto eh”. E’ questo il messaggio che Zlatan Ibrahimovic manda ad un suo amico di Genova scatenando la reazione dei tifosi rossoblu. In basso il video.