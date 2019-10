Calciomercato, De Rossi e Marcos Alonso possono tornare in Italia: colpo di scena al Torino

La pausa per le Nazionali è servita alle squadre del campionato di Serie A per ricaricare le batterie in vista della prossima giornata ma anche alle dirigenze per muoversi con insistenza sul calciomercato con l’obiettivo di rinforzare le rose per le prossime sessioni, da gennaio a giugno. Ecco tutte le ultime notizie che riguardano il massimo torneo italiano e non solo.

NAPOLI – Il centrocampista Fabian Ruiz è finito nel mirino del Real Madrid, secondo Marca i Blancos stanno pensando al forte giocatore spagnolo per rinforzare il centrocampo. Il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe però pronto a blindarlo con un rinnovo pluriennale con una clausola rescissoria da oltre 100 milioni.

SPARTAK MOSCA – Domenico Tedesco è il nuovo allenatore dello Spartak Mosca. Ad annunciarlo il club russo che ha scelto il 34enne ex allenatore dello Schalke, di origini italiane, al posto di Oleg Kononov.

GARCIA AL LIONE – “Ho scelto Rudi Garcia perché è un combattente che, come noi, ha l’ambizione di vincere titoli e avere successo sul palcoscenico europeo. È un allenatore esperto che ha già vinto trofei. Parliamo la stessa lingua in termini di tattica e gioco: sostiene un calcio tecnico e offensivo nella tradizione del gioco del Lione e questo soddisferà le aspettative dei nostri tifosi. Ovunque è andato è riuscito sempre a ottenere il massimo dalla sua squadra”. Questo il commento di Juninho, direttore sportivo dell’Olympique Lione su Garcia.

TORINO – Colpo di scena, sembrava vicino il rinnovo del difensore Nkoulou ma la trattativa si è complicata ed a questo punto non è da escludere una cessione già a gennaio.

MANDZUKIC – Accordo raggiunto con il Manchester United per il mese di gennaio, nelle casse della Juventus poco più di 11 milioni di euro.

TOLOSA – Il Tolosa ha ufficializzato la nomina di Antoine Kombouare’ come nuovo allenatore. Il 51enne tecnico prende il posto dell’esonerato Alain Casanova.

MARCOS ALONSO PUO’ TORNARE IN ITALIA – Può tornare in Italia il calciatore del Chelsea Marcos Alonso, il calciatore nel mirino di Juventus e Inter.

DE ROSSI PUO TORNARE IN ITALIA – Anche Daniele De Rossi può tornare in Italia, l’esperienza al Boca sembra già giunta al capolinea, pronto al nuovo assalto Fiorentina e Sampdoria.