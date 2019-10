Calciomercato femminile, presto in arrivo altre operazioni

Dopo il grande successo per aver portato in Italia Andressa Alves da Silva, conosciuta semplicemente come Andressa, dall’FC Barcellona alla Roma nell’ultima sessione di calciomercato, il procuratore sportivo Alessio Sundas annuncia altri colpi. Il calciomercato è quasi alle porte e l’esperto Sundas sta chiamando all’attenzione diverse ragazze che non hanno ancora un club e in giro per il mondo ci sono tantissimi club che cercano ancora delle calciatrici. Ricordiamo che Sundas rappresenta diverse calciatrici di fama internazionale. Previste novità già a stretto giro di posta.