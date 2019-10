Calciomercato Milan, colpo di scena: accordo con Mandzukic per gennaio

CALCIOMERCATO MILAN – L’inizio di stagione in casa Milan non è stato di certo all’altezza, il cub rossonero si trova distanziato dalle zone altissime della classifica e nonostante la vittoria in trasferta contro il Genoa ha deciso di esonerato Giampaolo, l’allenatore non ha convinto dal punto di vista del gioco e nemmeno dei risultati, non si è verificato quel cambio di passo che tifosi e dirigenti si auspicavano. E’ arrivato Stefano Pioli che adesso adesso dovrà ricompattare l’ambiente ma soprattutto provare a riconquistare posizioni in classifica. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato, colpo di scena nelle ultime ore. Sembrava fatta per il trasferimento del calciatore della Juventus Mario Mandzukic al Manchester United, l’inserimento del Milan nelle ultime ore ha cambiato le carte in tavola. Il croato ha già dato l’ok al trasferimento, adesso le società stanno lavorando ad un accordo, il Milan vorrebbe il calciatore gratis mentre i bianconeri chiedono circa 10 milioni di euro, i due club sono in contatto sulla formula e l’accordo è molto probabile.