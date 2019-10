CALCIOMERCATO MILAN – Le voci di mercato non si fermano mai, nemmeno a sessione chiusa. Il Milan, in particolare, sarà una delle squadre che opererà qualche operazione a gennaio, visto l’insediamento di Pioli e i risultati deludenti di inizio stagione. Tra i primi obiettivi c’è un centrocampista. Boban ha più volte sottolineato come qualche calciatore d’esperienza sarebbe servito nella rosa rossonera. Ecco spuntare allora il nome di Mohamed Elneny. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, l’egiziano sarebbe quel tipo di mediano che manca al Milan. Una sintesi perfetta tra Biglia, Kessié e Bennacer. Un centrocampista completo, capace di abbinare qualità e quantità.

Elneny potrebbe rappresentare il sostituto ideale di Kessié, qualora a gennaio si riapra la trattativa con il Wolverhampton, o essere una valida alternativa ai centrocampisti che Pioli schiererà. Elneny esordisce in Egitto nell’Arab Contractors prima di trasferirsi in Europa nel gennaio 2013. Prima tappa a Basilea, tre anni dopo il passaggio all’Arsenal. Ad agosto scorso il passaggio in prestito al Besiktas, dove i rapporti con l’allenatore non sono idilliaci. Ecco perché il Milan avrebbe strada spianata per intavolare una trattativa con l’Arsenal, proprietario del cartellino. La cifra richiesta per il cartellino è di 15 milioni.