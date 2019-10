Calciomercato, rinnovi bollenti! Le situazioni delle squadre di Serie A: dubbi Juve, Fiorentina, Milan e Napoli, sorpresa Torino

Non solo le mosse di calciomercato con diversi club che provano ad anticipare i tempi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno, le società del massimo campionato italiano si muovono per rinforzarsi. A tenere banco sono anche le questioni rinnovi con diverse novità che riguardano le big del campionato di Serie A, ecco le situazioni nel dettaglio.

INTER – La situazione meno delicata è quella che riguarda l’Inter, il calciatore che potrebbe lasciare a zero è Borja Valero, l’ex Fiorentina non sta trovando più spazio e potrebbe essere una soluzione per diverse squadre del campionato di Serie A, scade nel 2021 il contratto di Handanovic, il portiere si conferma ancora una volta uno dei migliori in circolazione e per questo si sta lavorando al rinnovo per un’altra stagione.

MILAN – In scadenza c’è Biglia, l’ex Lazio non sta convincendo e potrebbe dunque salutare, si sta lavorando su Bonavenura ma saranno fondamentali le prossime partite per valutare la condizione fisica. La prossima estate dovrebbero salutare Donnarumma e Musacchio, soprattutto per il portiere sembrano difficili i margini di rinnovo ed il Milan deve monetizzare. Con la valigia anche Calhanoglu e Borini.

JUVENTUS – Sono da valutare le situazioni che riguardano Buffon e Chiellini che vanno oltre l’aspetto sportivo, l’intenzione è invece rinnovare il portiere Szszesny. Valutazione in corso su Cuadrado e Matuidi, sopratutto il colombiano potrebbe rimanere ma anche il francese sta diventando importane per Sarri.

NAPOLI – Il caso più spinoso è quello di Mertens, il belga è ancora un uomo importante ma cerca garanzie non solo tecniche, pronti all’addio Maksimovic e Tonelli, da valutare anche Callejon, così come Hysaj, per il momento tutte situazioni in alto mare.

BOLOGNA – Palacio rinnova e sarà ancora rossoblu, non sembra rientrare nei piani invece Mattia Destro mentre sono in corso valutazioni su Dzemaili.

TORINO – A sorpresa potrebbe rinnovare Nkoulou nonostante le incomprensioni degli ultimi mesi, ancora in stand-by le situazioni che riguardano De Silvestri e Parigini.

GENOA – La situazione da chiarire riguarda quella di Pandev, molto dipenderà dalla volontà del calciatore macedone di continuare con il calcio giocato.

FIORENTINA – Al termine della stagione verranno valutate le situazioni di Badelj e Boateng, in scadenza nel 2022 Chiesa, difficile un rinnovo con i viola che sembrano costretti alla cessione nella prossima stagione.