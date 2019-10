Calciomercato, le strategie dell’American Group Sports Management in vista delle prossime sessioni

Chiuso il calciomercato estivo, si pensa all’immediato futuro con la sessione invernale di riparazione. Siamo ai primi di Ottobre, per i procuratori sportivi è tempo di fare i primi bilanci e organizzare il prossimo futuro. Ormai il mercato è variegato tra calciatori, calciatrici, allenatori e quant’altro e la società American Group Sports Management ha tutte le carte in regola per poter provare un interessante business tra USA ed Italia. «La precedente stagione – dice il player agent – intermediario Alessio Sundas – si è chiusa nel segno della valorizzazione e promozione di calciatori e calciatrici oltre che allenatori con ben il 95% di operazioni andate a buon fine nella sessione di calciomercato estiva. Adesso, si pensa al calciomercato invernale, in particolare per quanto riguarda il calcio femminile, verranno contattati i club statunitensi per cercare di portare le neo campionesse mondiali nel nostro campionato di serie A». Staremo a vedere cosa accadrà a breve.