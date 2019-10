CALCIOMERCATO TORINO – Avvio di stagione altalenante in casa Torino, gli obiettivi rimangono comunque importanti per la squadra di Mazzarri che punta a tornare in Europa League, nell’ultimo match ottimo punto davanti al pubblico amico contro il Napoli, l’obiettivo è conquistare una serie di risultati consecutivi per guadagnare nuove posizioni in classifica. Nelle ultime ore novità sorprendenti anche sul fronte mercato, la notizia viene lanciata da ‘TuttoSport’ e parla di un interesse per il centrocampo. I granata hanno messo nel mirino Steven Nzonzi, calciatore del Galatasaray in prestito dalla Roma e che nella prossima sessione potrebbe tornare in Italia. L’ex Siviglia non è soddisfatto dell’esperienza in Turchia e per questo sembra intenzionato a spingere per la pista granata, un problema riguarda l’ingaggio ma un aiuto economico della Roma potrebbe sbloccare la trattativa.