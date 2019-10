Cessione Sampdoria – “Ci sono tutti gli elementi per chiudere. Sono fiducioso, ma non voglio dire altro. Il nostro impegno è sul tavolo da mesi, è finalizzato a una conclusione positiva dell’operazione”. Sono le parole dell’ex presidente della Sampdoria, Edoardo Garrone, presente questo pomeriggio al Gaslini in occasione del Flachi Day, con l’ex giocatore che ha consegnato l’assegno dell’incasso della partita del suo addio al calcio, giocata lo scorso maggio, all’Ospedale pediatrico di Genova.