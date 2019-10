Cessione Sampdoria, il tweet criptico di Mantovani: “Chi troppo vuole…”

Cessione Sampdoria – Ex presidente dei blucerchiati, Enrico Mantovani ha appreso la notizia della cordata di investitori CalcioInvest che ha deciso di ritirarsi dalla trattativa per l’acquisizione della società ligure. Lui che, mesi fa, si era espresso in merito (“In teoria dovrebbe mancare poco al THE END”), adesso commenta in maniera criptica su Twitter: “Chi troppo vuole…” si legge sul suo profilo ufficiale. Possibile riferimento alla cifra eccessiva richiesta da Ferrero e che ha fatto desistere il gruppo capitanato da Vialli, come si evince dalla nota di questa mattina.

