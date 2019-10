Cile ed Uruguay fanno 1-1 in amichevole, espulso Caceres: bene Canada e Messico in Nations League

Qualche ‘italiano’ protagonista nella notte centro-sudamericana. Finisce in parità (1-1) l’amichevole giocata tra Perù e Uruguay giocata a Lima. Espulso il difensore della Fiorentina Caceres, al 26′, per doppia ammonizione. I padroni di casa sfruttano la superiorità numerica e al 36′ sbloccano il risultato con un colpo di testa vincente di Gonzales. Nella ripresa, al 35′, il pareggio della Celeste con un’incornata in tuffo di Nunez. Tra gli uruguaiani che militano in Serie A, oltre al viola Caceres, in campo anche lo juventino Bentancur, gli interisti Godin e Vecino, il granata Laxalt e il cagliaritano Nandez. All’Estadio Ramon Tahuichi Aguilera Costas di Santa Cruz, la Bolivia ha invece battuto 3-1 Haiti grazie alla doppietta di Saavedra e alla rete di Alvarez che in precedenza, con un’autorete, aveva portato in vantaggio gli ospiti.

In Nations League Concacaf, invece, Canada e Messico proseguono a punteggio pieno la loro marcia nei rispettivi gironi. Nel gruppo A, a Toronto, i canadesi battono 2-0 gli Stati Uniti conquistando il terzo successo su altrettante partite, mentre gli americani restano a quota 3 punti in 2 gare. Decidono il match le reti di Davies (63′) e Cavallini (91′). Nel gruppo B il Messico, allo stadio Azteca, batte 3-1 Panama mettendo in fila la seconda vittoria consecutiva, mentre i panamensi restano fermi a quota 3 punti in tre gare. Di Alvarado, Macias e Pizarro le reti che permettono a El Tricolor di vincere la gara, per gli ospiti autogol dell’ex Fiorentina Salcedo. In campo tra i messicani l’attaccante del Napoli, Hirving Lozano, sostituito al 66′.