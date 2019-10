I club più social al mondo, la TOP 20 delle squadre più seguite: dominio spagnolo, ci sono tre italiane [FOTO]

Essere popolare non sempre è sinonimo di vittoria sul campo. Anzi, spesso è il contrario. Sono i risultati e le prestazioni ad aumentare la popolarità. Vale per le squadre come per i calciatori. Ma se consideriamo i social network, in un mondo ormai sempre più a contatto con i tifosi, è la storia di un club a fare la differenza. Ciò che ha fatto anche in passato e non per forza adesso. Le cosiddette squadre famose, conosciute, popolari appunto.

Quali sono le squadre più ‘social‘ al mondo? Dominio Spagna (e quando mai!). Al primo posto c’è il Real e a seguire il Barcellona. La prima italiana è la Juventus, al quinto posto. Le altre ‘nostre’ sono le due milanesi, rispettivamente undicesima (il Milan) e quindicesima (l’Inter). Anche tanta Inghilterra nei primi dieci posti, ma nella TOP 20 c’è spazio pure per le squadre oltre Europa. E qui rientra in gioco la storia di cui sopra: Corinthians, Fenerbahce e Boca Juniors ricoprono il diciottesimo, diciannovesimo e ventesimo posto. Ecco di seguito le prime venti posizioni, con a fianco il numero di followers di Twitter, Instagram e Facebook.