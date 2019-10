Consigli fantacalcio, 7^ giornata: Romagnoli e Khedira le possibili sorprese, fiducia a Muriel e Dzeko

CONSIGLI FANTACALCIO 7^ GIORNATA – Si gioca un turno molto importante per la Serie A. La settima giornata si apre con Spal-Parma, il Milan gioca in trasferta contro il Genoa, la Lazio è ospite del Bologna, la Roma riceve il Cagliari. Impegno in trasferta anche per il Napoli contro il Torino. Il big match è Inter-Juventus. Torna l’appuntamento con i consigli di CalcioWeb per gli appassionati di fantacalcio.

SPAL-PARMA – Partita molto equilibrata. La Spal non può sbagliare, il Parma cerca continuità dopo le due vittorie consecutive. Puntiamo su un nome a sorpresa tra i ferraresi come quello di Murgia, molto abile negli inserimenti, occhio a Gervinho tra gli ospiti.

VERONA-SAMPDORIA – Altra partita delicata per le zone bassa della classifica. Per gli scaligeri il nome suggerito è quello di Verre, ex della gara, che aveva fatto molto bene nel pre-campionato con i blucerchiati. Per i doriani il nome solito è quello di Quagliarella, occhio alla sorpresa Rigoni.

GENOA-MILAN – Tanto per cambiare un’altra partita delicatissima. Chi perde rischia la panchina. Kouamé potrebbe essere l’uomo della provvidenza per il Genoa, occhio ai tiri da fuori di Schone e Radovanovic. Per i rossoneri il riscatto passa da Suso e Piatek, oltre che da Leao. Il nome che consigliamo come possibile sorpresa di giornata è però quello di Romagnoli.

FIORENTINA-UDINESE – In linea di massima si può confermare la fiducia a tutti i viola. Se dovessimo fare due nomi sarebbero quello di Chiesa e Milenkovic. Occhio a De Paul, che torna dalla squalifica e vuole essere subito decisivo.

ATALANTA-LECCE – Il nome consigliato tra le fila degli orobici è quello di Muriel, ex della partita. Occhio, come sempre con le squadre di Gasperini, ai gol dei difensori centrali. Per il Lecce rinnoviamo la fiducia a Mancosu e Falco.

ROMA-CAGLIARI – Schierabili tutti i giallorossi. Fiducia, in particolare, a Dzeko, Kolarov, Zaniolo e Smalling. Occhio a Florenzi che potrebbe giocare da ala. Tra i sardi di può mettere Joao Pedro, così come Nainggolan.

BOLOGNA-LAZIO – Felsinei vogliosi di riscatto. Date fiducia a Orsolini. Per i biancocelesti confermiamo gli uomini più in forma: Immobile (una marea di gol contro il Bologna) e Milinkovic-Savic.

TORINO-NAPOLI – Belotti è sempre da mettere. Verdi è un ex dal dente avvelenato. Per i partenopei fiducia a Mertens, che ha spesso punito i granata, occhio anche a Callejon.

INTER-JUVENTUS – Partita in cui tanti possono fare benissimo o malissimo. La nostra scelta per quanto riguarda i nerazzurri ricade su Godin, visti i problemi sulle palle inattive avuti dalla Juventus. Non si può tenere fuori Cristiano Ronaldo, specialmente a San Siro. Occhio tra i bianconeri anche a Khedira, che spesso è decisivo in queste partite.