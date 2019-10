Consigli fantacalcio, i difensori della 10^ giornata – Chi schierare e chi evitare: fiducia a Romagnoli

CONSIGLI FANTACALCIO – L’appuntamento con i consigli del fantacalcio prosegue. Dopo i portieri tocca ai difensori. Tanti reparti arretrati che rischiano per gli impegni difficili, altri che hanno gare più facili, almeno sulla carta. Ecco i 5 difensori da schierare e i 5 da evitare secondo CalcioWeb.

10^ GIORNATA, I CINQUE DIFENSORI DA SCHIERARE

ROMAGNOLI – Il Milan è obbligato a vincere. L’impegno contro la Spal non sembra proibitivo. Il capitano rossonero sarà chiamato ad una prova da leader e chissà che non ci scappi il gol.

MANCINI – Altra partita da centrocampista per il difensore della Roma. Le tante assenze hanno obbligato Fonseca a questa scelta, che per ora sta ripagando. Occhio anche al possibile primo gol, visto il vizietto dell’ex Atalanta.

DE LIGT – Altra brutta prestazione a Lecce per il giovane olandese. Con il Genoa sembra la giusta occasione per il riscatto. Schieratelo!

RRAHMANI – Nonostante la sconfitta del Verona contro il Sassuolo, il kosovaro ha convinto ancora una volta. A Parma può arrivare un’altra prestazione di livello.

GODIN – Altro difensore col vizio del gol, fermo al palo. La partita di Brescia può essere l’occasione per togliere lo zero alla casella dei gol fatti. E l’assenza di un saltatore come Chancellor può favorirlo.

10^ GIORNATA, I CINQUE DIFENSORI DA EVITARE

MARLON – Il centrale del Sassuolo potrebbe soffrire la velocità e la tecnica di Chiesa e Boateng. Evitatelo!

DARMIAN – Dal suo ritorno in Italia si è ben comportato. Ma la partita contro il Verona gli vedrà affrontare una scheggia come Lazovic, che potrebbe metterlo parecchio in difficoltà.

ROMERO – Da evitare tutti i difensori del Genoa. In particolare l’argentino, che potrebbe soffrire la pressione di giocare contro la squadra proprietaria del suo cartellino.

KOULIBALY – Di solito il senegalese è tra i consigliati. Stavolta però l’avversaria è l’Atalanta e il centrale del Napoli è sembrato un po’ appannato nelle ultime uscite.

ACERBI – Marcare Belotti non è mai semplice. Il “Gallo” è in cerca di riscatto. Con i centrali della Lazio meglio usare cautela in questa giornata.