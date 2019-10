Cori razzisti Bulgaria-Inghilterra: arrestate sei persone

Non sono mancati i momenti di tensione durante le ultime partite valide per le qualificazioni ad Euro 2020. Nel dettaglio sono stati arrestati sei tifosi in relazione a cori razzisti che si sono verificati durante la partita Bulgaria-Inghilterra. L’annuncio è arrivato direttamente dalla polizia bulgara. “Sei persone sono state arrestate, tre sono ricercate. Le indagini continuano per valutare la complicità di altre persone”, ha detto ai giornalisti il capo generale della polizia di Sofia, Georgy Hadzhiev, che ha parlato del coinvolgimento di quindici persone. L’episodio ha portato tantissime polemiche ed anche le dimissioni del capo della Federcalcio bulgara, Borislav Mihaylov.