Imitare Ibrahimovic non è certo facile. Lo svedese è un calciatore unico. Ma c’è chi è riuscito ad avvicinarsi all’attaccante dei Los Angeles Galaxy con una delle sue giocate più celebri: il colpo dello scorpione. Si tratta del difensore della Cremonese Antonio Caracciolo, che durante l’amichevole contro la Pro Vercelli, vinta dai piemontesi per 1-2, si è inventato un’acrobazia degna del miglior Ibrahimovic. Per un gol così solo applausi.