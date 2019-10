Cristiano Ronaldo, un altro record: il portoghese tocca quota 700 reti!

Ormai, ogni gol è un record. Continua a frantumarne tanti, Cristiano Ronaldo. Segna e taglia traguardi, anche quando la sua squadra perde il suo nome c’è sempre e lascia il segno. Con il rigore realizzato questa sera in Ucraina (2-1 il finale), l’attaccante della Juventus ha infatti segnato il suo 700esimo gol in carriera.

127 reti in Champions League, quasi 100 con la sua Nazionale (si punta l’iraniano Ali Daei, il più prolifico di sempre), 118 in Premier League, 450 in Liga e (per ora) 32 in Serie A.