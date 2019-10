“Parigi mi ricorda un po’ San Paolo, ma a Parigi sono dei fottuti razzisti. Sul serio, a me non hanno mai fatto nulla altrimenti li avrei mandati a quel paese, ma l’ho visto succedere con i miei amici”. Lo dice l’ex terzino del Paris Saint Germain, Dani Alves, nel corso di un’intervista a GQ. “Parigi è anche una città stressante, non mi piace molto. Se ci vai per una settimana, sarà il viaggio più bello della tua vita. Poi però diventa stancante”, aggiunge il 36enne brasiliano.