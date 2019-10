David Beckham fonda un’agenzia di procuratori: il primo obiettivo è Mbappé

Da calciatore a imprenditore. Dopo l’Inter Miami, l’ex stella inglese David Beckham ha deciso di fondare insieme ad altri soci la Footwork Management Ltd, un’agenzia di procuratori. Secondo il Daily Mail, il primo obiettivo è avere tra i clienti l’asso del PSG e della Nazionale francese Kylian Mbappé. Il giovane campione del mondo, oltre a essere un affare dal punto di vista economico, vista la lunga carriera che ha davanti, sarebbe un biglietto da visita niente male per la nuova avventura imprenditoriale di Beckham che, per il tabloid britannico, avrebbe già incontrato più volte il francese.