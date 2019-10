Non denunciò abusi sessuali del suo presidente, maxi squalifica per ex segretario generale afgano

Maxi squalifica per l’ex segretario generale della Federcalcio afghana ed ex membro dell’Esecutivo della Confederazione asiatica Sayed Aghazada: cinque anni di stop e una multa di 10 mila franchi svizzeri.

Mentre Aghazada era in carica, fra il 2013 e il 2018, diverse calciatrici afghane avevano accusato l’allora presidente Keramuudin Karim di ripetuti abusi sessuali. Per la commissione Fifa, Aghazada era a conoscenza di quegli abusi e non ha né agito per evitarli, né per denunciare come previsto dal codice etico della stessa Federazione internazionale.