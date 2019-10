De Siervo: “La tecnologia utile contro il razzismo. Saremo i primi a dotare le panchine di un tablet”

“Tolleranza zero nei confronti dei razzisti“. Chiaro e deciso l’amministratore delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo, che parla di razzismo negli stadi, in rapporto alla tecnologia, durante l’EY Capri Digital Summit. “Negli stadi – dice – ci sono i razzisti e noi li andremo a prendere uno a uno. La tecnologia ce lo consente. La Lega Serie A utilizzerà l’innovazione tecnologica per combattere il razzismo negli stadi, in particolare un sistema di riconoscimento visivo che ci consentirà di individuare i soggetti responsabili di atti di discriminazione e violenza. Andremo a prendere queste persone e faremo in modo che non entrino più in uno stadio italiano”.

Ma non solo razzismo: “Saremo – prosegue – la prima Lega al mondo a dotare le panchine di un tablet. Con l’intelligenza artificiale gli allenatori potranno individuare le catene di gioco che funzionano meglio o peggio. Ma la decisione finale resta sempre e comunque quella umana”.