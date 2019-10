Dudelange-Qarabag interrotta, si ferma alla mezz’ora la gara di Europa League: il motivo è un drone [FOTO]

Nella serata di Europa League accade l’incredibile. In Lussemburgo si stava giocando la gara tra i padroni di casa del Dudelange e gli azeri del Qarabag. Al 30′, con gli ospiti in vantaggio per 2-0, la partita è stata sospesa. Il motivo? Un drone con un drappo dell’Armenia sorvolava il campo e le teste dei giocatori, al che l’arbitro ha deciso di interrompere una prima volta il match. I tifosi del Qarabag, visibilmente innervositi, hanno iniziato a manifestare il loro dissenso. L’Azerbaigian è stato in acceso conflitto con l’Armenia per molti anni per il predominio della regione. Gara sospesa e giocatori rientrati negli spogliatoi. Dopo una mezz’ora il gioco è ripreso con gli azeri che hanno trovato il terzo gol. In basso la FOTO.

Incroyable mais vrai un drone transportant un drapeau arménien (avec qui l’Azerbaidjan est en guerre depuis 30 ans) plane au dessus de la pelouse du stade Josy Barthel! Match arrêté. #F91Qarabag pic.twitter.com/UlB5LD3JrI — Thibaut Goetz (@Thibaut_Goetz) October 3, 2019