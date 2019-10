Esclusione Insigne, Giuntoli esce allo scoperto: “Il motivo?” il ds azzurro risponde così…

Ha destato un po’ di scalpore la scelta a sorpresa di Ancelotti di escludere Insigne dalla partita di Champions contro il Genk. L’attaccante va addirittura in tribuna, e la scelta non sembra essere legata a problemi fisici. Dice la sua sull’argomento, a pochi minuti dall’inizio del match, il ds azzurro Giuntoli: “Non vedo – dice a Sky Sport – tutto questo scalpore, abbiamo una rosa ampia e la regole dei 18 ci condanna. Il mister ha fatto questa scelta, optando per un centrocampo robusto e in panchina su due attaccanti puri come Mertens e Llorente. Insigne è tranquillo. Siamo sicuri? Si. Milik? Ha passato un’estate tribolata ma ora sta bene e l’allenatore lo ha premiato”.