ESCLUSIVA CALCIOWEB – Panchina Rieti, no di Capuano: tutti i dettagli

PANCHINA RIETI – Inizio veramente da dimenticare in casa Rieti, il tecnico Alberto Mariani ha deciso di dimettersi. “Il Football Club Rieti comunica che il mister Alberto Mariani, dopo il confronto con la dirigenza e dopo attenta riflessione, con spirito di professionalita’ e responsabilita’, ha rassegnato le dimissioni da allenatore della prima squadra. La societa’ ringrazia il mister per il lavoro svolto finora con grande professionalita’ e senso di appartenenza dimostrato ogni giorno. La societa’, inoltre, comunica le dimissioni di Danilo Giovanelli da allenatore in seconda. Il club augura il meglio per il prosieguo della carriera ad entrambi i tecnici che hanno onorato con serieta’, impegno, umanita’, integrita’ e senso di appartenenza i colori amarantocelesti. La squadra e’ temporaneamente affidata a Lorenzo Pezzotti”.

Nel prossimo match in panchina ci sarà dunque Lorenzo Pezzotti ma non si tratta di una scelta definitiva. Si cerca un allenatore navigato, c’è stato un contatto con Ezio Capuano per un ritorno in panchina ma il tecnico ha rifiutato. Come appreso da CalcioWeb il tecnico ha detto no alla corte del Rieti, contattato telefonicamente dalla nostra redazione l’allenatore ha confermato di essere alla ricerca di un progetto più ambizioso, concetto ribadito precedentemente anche ai nostri microfoni qualche mese fa.