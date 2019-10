Esonero Giampaolo, il parere di Arrigo Sacchi: anche Ancelotti parla dei problemi del Milan

“Mettere via subito un allenatore e’ come dire: ‘Ci siamo sbagliati'”. Sono le dichiarazioni dell’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, che commenta così l’esonero di Giampaolo e l’arrivo di Pioli. “Conosco Giampaolo da tanto tempo, lo volevo prendere quando ero direttore nel Parma e quando ero responsabili delle giovanili della Nazionale gli chiesi di venire ad allenare l’under 21 – aggiunge l’ex ct azzurro durante l’appuntamento dal titolo “Il Milan degli immortali”, in corso all’Auditorium Santa Chiara di Trento, in occasione della seconda edizione del Festival dello Sport – Mi e’ dispiaciuto sia andato via perche’ e’ bravo, ma non so cosa sia successo. Voglio un gran bene al Milan e a tutti i giocatori che ho allenato: ora ci sono Maldini e Boban, al quale auguro tutto il meglio possibile”.

Far ripartire una societa’ grande come il Milan non e’ semplice, ma credo che la dirigenza attuale abbia la capacita’ di farlo. Certo, ci sono problemi di ordine psicologico, fisico, tecnico e di investimenti”. Lo ha detto Carlo Ancelotti intervenuto a Trento al Festival dello sport.