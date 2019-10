Fifa, Mondiale per club 2021 alla Cina: sarà la prima edizione a 24 squadre

La Fifa ha assegnato l’edizione inaugurale della Coppa del Mondo per club a 24 squadre alla Cina: lo ha annunciato a Shanghai il presidente dell’associazione Gianni Infantino, definendola una “decisione storica”. “Il Consiglio Fifa ha deciso oggi, all’unanimità, di nominare la Cina come ospite della nuova Coppa del Mondo Fifa per club”, ha detto ai giornalisti.

L’attuale formula del mondiale per club prevede la partecipazione di 7 squadre tra cui le vincitrici di Champions League e Copa Libertadores, le prossime due edizioni si terranno in Qatar paese che ospiterà la fase finale dei mondiali 2022. Lo scorso mese di marzo la Fifa ha discusso una bozza di riforma per portare il mondiale per club a 24 squadre a partire dal giugno 2021. Il progetto prevede una partecipazione di 8 squadre europee, la competizione si dovrebbe tenere ogni 4 anni.