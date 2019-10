Fiorentina-Udinese, le dichiarazioni: Ribery esalta i tifosi, l’analisi di Montella e Tudor

“Io fenomeno? Il vero fenomeno e’ il nostro pubblico: tutto questo calore mi fa bene, e’ il motivo per il quale amo il calcio”. Sono le dichiarazioni di Franck Ribery dopo il successo della Fiorentina contro l’Udinese, grande prestazione per l’ex Bayern Monaco. “Abbiamo vinto una partita difficile – dice il 36enne attaccante francese, a Dazn – Che eta’ mi sento? L’importante e’ allenarsi bene, io ho lavorato e con questa maglia sono subito arrivato al mio livello abituale”.

“Sapevamo che con l’Udinese sarebbe stata una partita ‘sporca’, e cosi’ e’ stata: cosi’ va spiegata la difficolta’ a vincere”: Vincenzo Montella soddisfatto sopo il terzo successo di fila. “E’ attraverso vittorie sofferte come questa che si diventa squadra, e noi lo stiamo diventando – ha detto il tecnico viola, a Dazn – Ora sara’ tutto piu’ difficile, ma stiamo diventando squadra”.

Deluso invece Tudor: “abbiamo giocato bene contro una squadra forte, abbiamo tenuto bene. Davanti dovevamo colpire, avevamo sei giocatori che potevano creare. Abbiamo certe caratteristiche, e va bene comunque, ma c’è da lavorare per migliorare alcuni aspetti”. Sull’espulsione: “già da qualche minuto mi diceva di non lamentarmi che altrimenti avrebbe ammonito. Invece mi ha espulso. Sennò perché esiste il giallo? Ma va bene, dai…”.

“Bravi ragazzi, complimenti per la vittoria e la prestazione”. Lo ha detto il patron gigliato Rocco Commisso. “Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile ma anche oggi abbiamo lasciato tutto sul campo e i risultati si vedono – ha aggiunto -. Il grande lavoro di tutti, da Prade’ a Barone fino a Montella, sta dando i suoi frutti, ora dobbiamo continuare cosi’, mantenendo i piedi per terra”. “Sfruttiamo questa sosta per ricaricare le batterie e ci vediamo presto a Firenze – ha concluso Commisso -. Voglio ringraziare anche tutti i tifosi che sono sempre stati con noi e anche oggi ci hanno dato una carica incredibile”.