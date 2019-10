Fiorentina-Udinese, Montella: “Sarà una gara difficile. Ribery? Non me l’aspettavo”

Quella contro l’Udinese “è una partita che non le nasconde per niente le insidie perché ci sono, sono visibili. Loro sono una squadra molto fisica, che sa difendersi, pericolosa in contropiede, in velocità, che contrattacca con cinque, anche sei calciatori. Quindi è una partita in cui ci vorrà calma, pazienza, testa, oltre che determinazione e velocità con la palla. Mi aspetto una gara difficile”. Lo ha detto il tecnico gigliato Vincenzo Montella parlando alla vigilia della sfida di campionato in programma domani allo stadio ‘Franchi’ di Firenze fra Fiorentina ed Udinese. L’attaccante brasiliano, Pedro, non è andato con la ‘Primavera’ della Fiorentina, impegnata quest’oggi con il Torino, mentre una sua eventuale convocazione per la gara contro l’Udinese di domani verrà decisa solo dopo l’allenamento odierno.

A Franck Ribery “facciamo i complimenti per questo premio e riconoscimento. Noi ci auguriamo che possa diventare calciatore dell’anno e di metterlo in condizione perché ciò avvenga. Sarebbe una bella sfida. Lui ai premi e alle conquiste è abituato”. Così Montella ha commentato la scelta della Lega serie A di nominare calciatore del mese di settembre il calciatore viola Franck Ribery. E a chi gli ha ricordato come l’ex Bayern Monaco non giochi cinque gare consecutive da cinque anni, Montella ha risposto: “Non lo sapevo che non giocava con questa frequenza da tanto tempo. Sinceramente non me l’aspettavo“.

“Castrovilli? Non credo ci sia rimasto male, Mancini sa cosa deve fare e sono convinto che lo chiamerà. Ma è un rallentamento che ci può stare, non c’è nessun problema”, ha replicato Montella alla mancata convocazione in azzurro del centrocampista. “Formazione? Dubbi non ne ho, ma non mi piace dare anticipazioni quando c’è ancora un allenamento da fare”, ha concluso Montella.