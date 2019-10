Fiorentina-Udinese 1-0, le pagelle di CalcioWeb: Caceres guerriero, Milenkovic gigante [FOTO]

Fiorentina-Udinese, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato il match del Franchi tra i viola e i bianconeri, ‘antipasto’ della domenica della 7^ giornata di Serie A. Toscani che volevano dar seguito alle due vittorie consecutive, friulani in rilancio dopo il successo di misura al cospetto del Bologna susseguente a qualche risultato così così. Esulta la Fiorentina, terza vittoria di fila: basta una rete di Milenkovic al 71′ per mandare KO l’Udinese. Al termine della sfida, le pagelle della nostra redazione. In alto la FOTOGALLERY.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 7; Milenkovic 7.5, Pezzella Ger. 7, Caceres 7.5; Lirola 6, Pulgar 7, Badelj 5.5 (64′ Benassi 6), Castrovilli 7 (80′ Zurkowski 5.5), Dalbert 5.5; Chiesa 7, Ribery 7 (85′ Ghezzal sv).

UDINESE (3-5-2): Musso 6.5; Opoku 5, Troost-Ekong 5.5, Samir 6; Larsen 6.5, Mandragora 5 (77′ Barak sv), Jajalo 5, De Paul 6.5, Sema 6; Okaka 6.5, Nestorovski 5.5 (63′ Lasagna 6).