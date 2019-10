Non c’è due senza tre, la Fiorentina vince ancora: Milenkovic manda in visibilio il Franchi [FOTO]

Non c’è due senza tre. Un altro successo della Fiorentina, il terzo consecutivo dopo quelli su Samp e Milan. I viola battono di misura l’Udinese nel match delle 12.30 della 7^ giornata di Serie A. Decide un colpo di testa di Milenkovic al 71′.

La partita. Primo tempo molto bloccato, le due difese prevalgono e non lasciano passare neanche le mosche. Pochi spazi per gli avanti della Fiorentina, dall’altra parte Okaka fa reparto da solo. Servirebbe un episodio per sbloccarla e i bianconeri ci vanno vicini: su calcio piazzato, Opoku serve Nestorovski, che mette dentro. Ma l’assist del difensore è con la mano, l’arbitro consulta il Var ed annulla. Passata la ‘paura’, nella ripresa, come prevedibile, i viola iniziano a rischiare qualcosa in più: Chiesa si muove tantissimo, Ribery si accende e prova a trascinare i suoi, Castrovilli si esalta. Musso è attento, ma non può nulla al 71′: angolo di Pulgar, Milenkovic salta al terzo piano e mette dentro. Ecco l’episodio che la sblocca, ecco l’episodio decisivo. La Fiorentina esulta ancora, terza vittoria di fila ed entusiasmo alimentato. In alto la FOTOGALLERY.