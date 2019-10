Fisco, sospesa la riscossione di 620mila euro per il Lecce: tutti i dettagli

Il Lecce calcio è al lavoro per preparare la prossima giornata di campionato, novità nelle ultime ore. Nel dettaglio la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha sospeso la riscossione dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Lecce per l’anno 2014 notificato all’Unione Sportiva Lecce S.p.a. di 620.000 euro, come riporta l’Ansa sono state accolte le eccezioni di diritto e di merito dell’avvocato Maurizio Villani, difensore di fiducia della società. Come specifica inoltre il legale attraverso una nota l’Unione Sportiva Lecce S.p.a. ha dimostrato che tutti i costi sostenuti nell’anno 2014 erano di competenza, inerenza e totalmente documentati.