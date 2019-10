Formazioni ufficiali Atalanta-Lecce: La Mantia in attacco

Formazioni ufficiali Atalanta-Lecce – Tanta voglia di riscatto dopo la beffa in Champions e desiderio di dar seguito all’ottimo cammino fuori casa. Questi i rispettivi obiettivi di bergamaschi e salentini per uno dei tre match in programma alle 15 relativi alla 7^ giornata di Serie A. Gli uomini di Gasperini tornano nel loro stadio ma hanno ancora negli occhi la sconfitta contro lo Shakhtar, quelli di Liverani devono migliorare di molto il loro score interno, ma per quello esterno hanno dimostrato già tanto. Tutto pronto all’inizio della sfida, questi i 22 definitivi scelti dai due allenatori.

Formazioni ufficiali Atalanta-Lecce

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Kjaer, Palomino; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Imbula; Mancosu; Falco, La Mantia.