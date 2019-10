Formazioni ufficiali Bologna-Lazio: recupera Correa

Formazioni ufficiali Bologna-Lazio – Tra i tre match delle 15 di questa 7^ giornata di Serie A, c’è anche in programma la sfida del Dall’Ara tra rossoblu e biancocelesti. I primi provenienti dalla sconfitta di Udine, i secondi dal poker al Genoa e dal successo in rimonta in Europa League contro il Rennes. Cammino più lento, quello degli uomini di Mihajlovic, dopo la buona partenza. In terra emiliana arriva la seconda romana. Due turni fa, infatti, furono i giallorossi di Fonseca a sbarcare (e vincere, al fotofinish) a Bologna. Da capire, invece, se gli aquilotti avranno la forza, dopo una settimana intensa, di dar seguito a quanto di buono fatto finora. Tutto pronto per la partita, questi i 22 che manderanno in campo i due allenatori.

Formazioni ufficiali Bologna-Lazio

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Krejci; Medel, Poli; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.