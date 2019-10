Formazioni ufficiali Fiorentina-Udinese: nessuna sorpresa tra i viola

Formazioni ufficiali Fiorentina-Udinese – La prima gara di questa domenica della 7^ giornata di Serie A mette di fronte, all’ora di pranzo, viola e bianconeri. Le compagini di Montella e Tudor vengono entrambe da una vittoria ed un periodo positivo, specie per i toscani che hanno vinto a Milano la loro seconda gara consecutiva e confidano in un attacco esplosivo, forte ed imprevedibile. Tutto pronto, al Franchi, per l’inizio della sfida, circa un’ora all’avvio.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella Ger., Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski.