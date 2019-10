Formazioni ufficiali Lazio-Torino: c’è Immobile, fuori Verdi

Formazioni ufficiali Lazio-Torino – Tutto pronto per il match dell’Olimpico tra biancocelesti e granata. I primi, sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria nel finale a Firenze trascinati da un super Immobile, i secondi in crisi di gioco e risultati. A tal proposito, il tecnico Mazzarri è finito nella bufera e la sua panchina non è più così sicura. I due tecnici hanno comunque sciolto le ultime riserve per la sfida, ecco i 22 che scenderanno in campo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Radu, Acerbi, Patric; Marusic, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Lukic, Meité, Laxalt; Zaza; Belotti.