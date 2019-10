Formazioni ufficiali Roma-Cagliari: c’è Zaniolo

Formazioni ufficiali Roma-Cagliari – Tutto pronto per il match dell’Olimpico tra giallorossi e rossoblu. Gli uomini di Fonseca vogliono tornare al successo in casa dopo lo stop interno contro l’Atalanta. Kolarov e compagni provengono, tra l’altro, dal pari in Europa League in casa del Wolfsberger, ma dovranno fare a meno di numerosi calciatori, specie nel reparto avanzato, oltre a Zappacosta, che ne avrà purtroppo per molto. I sardi invece, che non perdono da più di un mese, hanno dimostrato fuori casa di saperci fare, con le ultime due vittorie (a Parma e Napoli) che parlano chiaro. Questi i 22 scelti da Fonseca e Maran.

Formazioni ufficiali Roma-Cagliari

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Diawara; Zaniolo, Veretout, Kluivert; Dzeko

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.