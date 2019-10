Formazioni ufficiali Verona-Sampdoria: Quagliarella contro Stepinski

Formazioni ufficiali Verona-Sampdoria – Dopo la sfida tra Spal e Parma continua il programma valido per la 7^ giornata del campionato di Serie A, si gioca una partita già fondamentale per la salvezza, si affrontano infatti Verona e Sampdoria in un match assolutamente da non fallire per le due squadre. Inizio di stagione sorprendente per la squadra di Juric che si candida ad essere protagonista per la salvezza, al contrario inizio shock per gli uomini di Di Francesco, fino al momento solo una vittoria conquistata poi solo delusioni, l’ex Roma non può permettersi passi falsi e si gioca la panchina. Ecco le formazioni ufficiali del match.

Formazioni ufficiali Verona-Sampdoria

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Salcedo, Pessina; Stepinski.

Sampdoria (3-4-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Chabot; Depaolì, Vieira, Ekdal, Murru; Bonazzoli, Jankto; Quagliarella.