Francia-Turchia, allerta massima a Saint-Denis: attesi oltre 4 mila tifosi ospiti

Allerta massima a Saint-Denis, dove questa sera è in programma la partita Francia-Turchia, valida per le qualificazioni a Euro 2020. Nello stadio situato alle porte di Parigi sono attesi quasi 80mila spettatori in un clima teso a causa dell’attacco della Turchia alle popolazioni curde in Siria. Secondo le autorità francesi allo Stade de France ci saranno circa 4mila tifosi turchi. La partita è classificata a rischio dalla prefettura di Parigi, che ha fornito un “dispositivo di sicurezza generale per prevenire disordini prima, durante e dopo l’incontro”. Allo Stade de France saranno aumentate le forze di sicurezza, con 1.400 agenti contro i 1.200 presenti di solito.